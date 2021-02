Stando a quanto riportato dal The Sun (ma non ancora confermato da fonti ufficiali), i Coldplay sarebbero già a buon punto con la realizzazione del loro nuovo lavoro in studio, seguito di “Everyday Life” del 2019 (qui la nostra recensione). A quanto pare questo nuovo album di Chris Martin e soci sarebbe stato composto durante il lockdown degli scorsi mesi e avrebbe già anche un titolo ufficiale, “Music Of The Spheres”.