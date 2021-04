Coldplay: nuovo brano il 7 Maggio

Photo Credit: Atlantic Records / Dave Meyers / Pilar Zeta

Dopo i movimenti social dei giorni scorsi, i Coldplay hanno svelato oggi cosa bolle nella loro pentola: il 7 Maggio, infatti, pubblicheranno un nuovo brano intitolato Higher Power, prodotto da Max Martin. Già a Febbraio alcune indiscrezioni davano il loro nuovo lavoro in studio, seguito di “Everyday Life” del 2019 (qui la nostra recensione), in via di completamento. Quest’annuncio potrebbe dunque essere il primo passo di Chris Martin e soci verso quella direzione. Qui in basso il post Instagram con cui la band ha ufficializzato il brano: