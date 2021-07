Coldplay: ufficiale il nuovo album

Photo Credit: Atlantic Records / Dave Meyers / Pilar Zeta

Era nell’aria (soprattutto alla luce del singolo Higher Power, che trovate qui) ma adesso è ufficiale: i Coldplay hanno un nuovo album in uscita prodotto da Max Martin, si intitolerà Music Of The Spheres e arriverà il 15 Ottobre su Atlantic. Il secondo singolo dal disco, Coloratura, arriverà questo venerdì, mentre un altro ancora a Settembre. Qui in basso trovate tracklist e trailer dell’album:

01 🪐 [Ringed Planet Emoji]

02 Higher Power

03 Humankind

04 ✨

05 Let Somebody Go

06 ❤️

07 People Of The Pride

08 Biutyful

09 🌎

10 My Universe

11 ♾

12 Coloratura