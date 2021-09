Photo Credit: Hardly Art / Jason MacDonald

Ferma ad “I Want To Grow Up” del 2015, la californiana Colleen Green tornerà domani su Hardly Art con Cool, il suo nuovo lavoro in studio. Dopo I Wanna Be A Dog (che trovate qui), It’s Nice To Be Nice (che trovate qui) e Someone Else (che trovate qui), l’ultimo estratto è il video di Highway, che trovate qui in basso: