Photo Credit: Hardly Art / Jason MacDonald

Ferma ad “I Want To Grow Up” del 2015, la californiana Colleen Green tornerà il 10 Settembre su Hardly Art con Cool, il suo nuovo lavoro in studio. Per anticiparlo Green ha diffuso oggi il videoclip del primo estratto I Wanna Be A Dog, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Someone Else

02 I Wanna Be A Dog

03 Posi Vibes

04 Highway

05 Natural Chorus

06 You Don’t Exist

07 It’s Nice To Be Nice

08 How Much Should You Love A Husband?

09 I Believe In Love

10 Pressure To Cum