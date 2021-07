Photo Credit: Hardly Art / Jason MacDonald

Ferma ad “I Want To Grow Up” del 2015, la californiana Colleen Green tornerà il 10 Settembre su Hardly Art con Cool, il suo nuovo lavoro in studio. Dopo il videoclip del primo estratto I Wanna Be A Dog (che trovate qui), adesso è arrivato anche quello di It’s Nice To Be Nice, che trovate qui in basso: