Converge & Chelsea Wolfe – Blood Moon [VIDEO]

Photo Credit: Emily Birds

Nuova collaborazione di lusso in vista: i Converge hanno infatti annunciato un nuovo album, Bloodmoon I, che uscirà il 19 Novembre su Epitaph ed è stato realizzato in collaborazione con Chelsea Wolfe. La prima anticipazione dal disco è il video della traccia d’apertura Blood Moon, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Blood Moon

02 Viscera Of Men

03 Coil

04 Flower Moon

05 Tongues Playing Dead

06 Lord Of Liars

07 Failure Forever

08 Scorpion’s Sting

09 Daimon

10 Crimson Stone

11 Blood Dawn