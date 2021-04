Photo Credit: Danny Clinch

Il 21 Maggio torneranno i Counting Crows con il progetto Butter Miracle, Suite One, una suite da quattro tracce di cui è già disponibile la prima, Elevator Boots. La trovate in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 The Tall Grass

02 Elevator Boots

03 Angel Of 14th Street

04 Bobby And The Rat-Kings