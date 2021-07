Courtney Barnett – Rae Street [VIDEO]

Photo Credit: Mia Mala McDonald

Ferma a “Tell Me How You Really Feel” del 2018 (qui la nostra recensione), Courtney Barnett nell’ultimo paio di anni si è concentrata a scrivere il suo terzo lavoro in studio, registrandolo poi tra fine 2020 e inizio 2021. Adesso il disco è stato annunciato ufficialmente, si intitolerà Things Take Time, Take Time e uscirà il 12 Novembre. Insieme alla notizia dell’album è arrivato anche il video di Rae Street, primo estratto nonché traccia d’apertura del disco. Lo trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Rae Street

02 Sunfair Sundown

03 Here’s The Thing

04 Before You Gotta Go

05 Turning Green

06 Take It Day By Day

07 If I Don’t Hear From You Tonight

08 Write A List Of Things To Look Forward To

09 Splendour

10 Oh The Night