Photo Credit: Mia Mala McDonald

Ferma a “Tell Me How You Really Feel” del 2018 (qui la nostra recensione), Courtney Barnett uscirà il 12 Novembre con Things Take Time, Take Time, il suo terzo lavoro in studio. Dopo Rae Street (che trovate qui) e Before You Gotta Go (che trovate qui), la terza anticipazione è il videoclip di Write A List of Things To Look Forward To. Eccolo: