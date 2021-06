Courtney Love chiude la porta a una possibile reunion delle Hole

Photo Credit: Hedi Slimane

Da parecchio tempo si vocifera di una possibile reunion delle Hole, viste le svariate volte in cui Courtney Love e i suoi ex compagni si sono fatti vedere insieme. Alcune dichiarazioni della stessa Love, peraltro, sono sempre andate verso un’apertura alla “celebrazione del passato”, lasciando intendere come bollisse qualcosa nella loro pentola. Adesso a smorzare l’entusiasmo dei fan è arrivata un’intervista concessa da Love a Vogue, che prima si è espressa così sugli ex compagni di band:

We’re all really good friends and Melissa and I are especially close—we talk every day. But Eric is kinda off-the-grid right now—I think he’s in Japan literally becoming a monk. I’m not even kidding. Melissa, Patty, and I think he’s become a monk or something on that level of aestheticism.

…e subito dopo ha risposto in questo modo all’esplicita domanda su una possibile reunion della band, chiudendo di fatto le porte (definitivamente?) a uno dei ritorni più chiacchierati del rock:

No, absolutely not. And you guys have gotta get over it. Our old manager Peter Mensch calls once a year to ask about a reunion: “Hey, just doing my thing I do every year with you and Jimmy Page [of Led Zeppelin].” And I’m so honored to be in that company, but it’s just not gonna happen.