Photo Credit: Francesca Sara Cauli

A ben sette anni dal precedente “Così vicini” (2014), Cristina Donà tornerà in autunno con deSidera, il suo nuovo lavoro in studio. La prima anticipazione dal disco è arrivata oggi ed è il videoclip di Desiderio (Cannibal Version). Lo trovate qui in basso, mentre qui trovate le date già annunciate del tour del disco.