Cristina Donà: le prime date del tour

Photo Credit: Francesca Sara Cauli

A ben sette anni dal precedente “Così vicini” (2014), Cristina Donà è pronta a tornare con “deSidera”, il suo nuovo lavoro in studio. Oggi sono arrivate invece le prime date del relativo tour a supporto del disco, che prenderà il via l’1 Luglio e durerà per tutta l’estate. Ecco i dettagli degli appuntamenti già confermati:

1 Luglio – Sant’Agata Bolognese (BO) – Arena Estiva Teatro Bibiena

5 Luglio – Reggio Emilia – Chiostri di S. Pietro / Mundus Festival

9 Luglio – Bollate (MI) – Festival di Villa Arconati FAR

14 Luglio – Bientina (PI) – Villa Pacini-Battaglia / Musicastrada Festival

31 Luglio – Locorotondo (BA) – Masseria Ferragnano / Locus Festival

6 Agosto – Gombola (MO) – Trasparenze Festival

27 Agosto – Corigliano d’Otranto (LE) – Castello Volante / SEI Festival

29 Agosto – Altilia (CB) – Teatro Romano di Sepino / Sonika Poietika

5 Settembre – Fiesole (FI) – Teatro Romano

10 Settembre – Cagliari – Centro Culturale Ex Lazzaretto / Karel Music Expo