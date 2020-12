Crosses – The Beginning Of The End [AUDIO]

Crosses – The Beginning Of The End

I Crosses, il progetto parallelo di Chino Moreno dei Deftones insieme a Chuck Doom e Shaun Lopez dei Far, ha pubblicato un solo album omonimo nel 2014 (qui la nostra recensione). Nell’anno in cui i suoi Deftones sono usciti con l’ottimo “Ohms” (qui la nostra recensione), Moreno ha rimesso in piedi i Crosses e ha pubblicato oggi, come regalo di Natale, il nuovo brano The Beginning Of The End. Non è ancora chiaro se è previsto anche un nuovo album, nel frattempo qui in basso trovate il pezzo da Spotify e YouTube: