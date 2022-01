Cult Of Luna – Into The Night

Photo Credit: Silvia Grav

L’11 Febbraio torneranno i Cult Of Luna con un nuovo lavoro in studio intitolato The Long Road North e in uscita su Metal Blade Records. Dopo Cold Burn, brano accompagnato da un videoclip che è anche un videogioco (lo trovate qui), oggi è arrivato anche l’ascolto di Into The Night: