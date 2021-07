Photo Credit: Matt Correia

A quattro anni da “Face Your Fear” (2017), Curtis Harding è tornato quest’anno con un paio di nuovi brani. In attes adi sapere se ci sarà anche un nuovo album, Harding ha annunciato le date del suo tour europeo, che toccherà l’Italia nel mese di Marzo per un unico appuntamento. Ecco i dettagli della data:

20 MARZO 2022 @ ARCI BIKO, MILANO

Biglietti in vendita dalle ore 11:00 del 9 Luglio su dice.fm