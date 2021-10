Photo Credit: Press

Le leggende dell’hip hop Cypress Hill hanno diffuso oggi un nuovo brano, Open Ya Mind, prima anticipazione da quello che sarà il nuovo album, il decimo della loro discografia, in uscita prossimamente e prodotto da Black Milk. L’album non ha ancora una data di pubblicazione ufficiale né un titolo, ma nel frattempo ecco qui in basso da Spotify e YouTube l’ascolto della nuova traccia: