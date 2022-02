Dälek – Decimation (Dis Nation) [VIDEO]

Photo Credit: Bandcamp

Stanno per tornare i Dälek. Il duo rap del New Jersey ha infatti annunciato l’uscita del nuovo album Precipice, che arriverà il 29 Aprile su Ipecac e vedrà collaborazioni illustri tra cui quella di Adam Jones dei Tool. La prima anticipazione dal disco è il video di Decimation (Dis Nation), che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Lest We Forget

02 Boycott

03 Decimation (Dis Nation)

04 Good

05 Holistic

06 The Harbingers

07 Devotion (When I Cry The Wind Disappears)

08 A Heretic’s Inheritance

09 Precipice

10 Incite