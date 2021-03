Damien Jurado – Helena [AUDIO]

Photo Credit: Elise Tyler

Uscito appena lo scorso anno con “What’s New, Tomboy?”, Damien Jurado ha già annunciato il suo nuovo lavoro in studio, The Monster Who Hated Pennsylvania, in uscita il 14 Maggio su Maraquopa Records, la sua etichetta discografica lanciata da pochissimo. Per anticipare il disco Jurado ha diffuso l’ascolto di Helena, traccia d’apertura del disco, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist dell’album:

01 Helena

02 Tom

03 Dawn Pretend

04 Song For Langston Birch

05 Minnesota

06 Johnny Caravella

07 Joan

08 Hiding Ghosts

09 Jennifer

10 Male Customer #1