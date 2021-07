Photo Credit: Linda Brownlee

Il 12 Novembre Damon Albarn tornerà da solista pubblicando The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, seguito del meraviglioso “Everyday Robots” del 2014. Dopo l’ascolto della title track (che trovate qui), oggi il frontman dei Blur ha diffuso anche quello di Polaris, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è anche una versione live del pezzo, realizzata per presentarlo):