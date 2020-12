Sembrava che Nicolas Jaar e Dave Harrington non avrebbero più fatto nulla insieme, lasciandoci col solo ricordo del meraviglioso “Psychic” del 2013. A quanto pare, invece, il progetto Darkside è vivo e vegeto, visto che i due hanno annunciato l’uscita, in programma in primavera su Matador, del nuovo album Spiral. C’è già anche una prima anticipazione, Liberty Bell, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube: