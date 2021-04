Darkside – The Limit [AUDIO]

Photo Credit: Jed DeMoss

Sul finire dello scorso anno Nicolas Jaar e Dave Harrington avevano annunciato il ritorno del progetto Darkside condividendo Liberty Bell, prima anticipazione dal nuovo album Spiral, il primo da “Psychic” del 2013. Oggi sono arrivati i dettagli del disco, che uscirà il 23 Luglio su Matador e conterrà anche The Limit, la nuova traccia diffusa oggi dai due. La trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist dell’album:

01 Narrow Road

02 The Limit

03 The Question Is To See It All

04 Lawmaker

05 I’m The Echo

06 Spiral

07 Liberty Bell

08 Inside Is Out There

09 Only Young