Dave Gahan: annunciato un nuovo album, il terzo, insieme ai Soulsavers

Photo Credit: Il Cibicida / Daniela Cammisano

Dopo “The Light The Dead See” del 2012 e “Angels & Ghosts” del 2015, Dave Gahan e i Soulsavers usciranno il 12 Novembre su Columbia con Imposter, il loro nuovo lavoro collaborativo. Il disco, registrato agli Shangri-La Studios di Malibu, in California, conterrà dodici cover scelte dallo stesso Gahan per il significato che ciascun pezzo ha avuto per lui. La prima di queste cover, Metal Heart di Cat Power, arriverà già questo venerdì. Nell’attesa, qui in basso trovate la tracklist e la copertina del disco:

01 The Dark End Of The Street

02 Strange Religion

03 Lilac Wine

04 I Held My Baby Last Night

05 A Man Needs A Maid

06 Metal Heart

07 Shut Me Down

08 Where My Love Lies Asleep

09 Smile

10 The Desperate Kingdom Of Love

11 Not Dark Yet

12 Always On My Mind