Dave Gahan & Soulsavers – Metal Heart [VIDEO]

Photo Credit: Il Cibicida / Daniela Cammisano

Dopo “The Light The Dead See” del 2012 e “Angels & Ghosts” del 2015, Dave Gahan e i Soulsavers usciranno il 12 Novembre su Columbia con Imposter, il loro nuovo lavoro collaborativo. Il disco, registrato agli Shangri-La Studios di Malibu, in California, conterrà dodici cover scelte dallo stesso Gahan per il significato che ciascun pezzo ha avuto per lui. La prima di queste cover, Metal Heart di Cat Power, è arrivata oggi ed ecco il video ufficiale: