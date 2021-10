David Bowie: apriranno due pop up shop celebrativi, a Londra e New York

David Bowie: apriranno due pop up shop celebrativi, a Londra e New...

Photo Credit: Frank Ockenfels

Oltre alla pubblicazione del disco perduto “Toy”, le celebrazioni per quello che il prossimo 8 Gennaio sarebbe stato il settantacinquesimo compleanno di David Bowie comprenderanno anche l’apertura di due pop up shop. I negozi, che apriranno a Londra (al 14 di Heddon Street) e New York (al 150 di Wooster Street) come parte del progetto “Bowie 75” e saranno visitabili dal 25 Ottobre a fine Gennaio, offriranno un’esperienza immersiva audio e video, con materiale inedito, merchandising esclusivo ed edizioni limitate in LP e CD degli album del Duca Bianco. Qui in basso il post Instagram con l’annuncio e i dettagli di “Bowie 75”: