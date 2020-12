David Bowie: arriva in streaming Lazarus, il musical

Non si limiteranno all’uscita del doppio singolo Mother/Tryin’ To Get To Heaven le celebrazioni per quello che sarebbe stato il settantaquattresimo compleanno di David Bowie (e, due giorni dopo, anniversario della morte). Dall’8 al 10 Gennaio, infatti, arriverà sulla piattaforma DICE Lazarus, il musical ideato dallo stesso Bowie nel 2015. Un’occasione unica per fruirne direttamente da casa, a questo link è già possibile acquistare i biglietti.