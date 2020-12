David Bowie: in arrivo due cover inedite

In occasione di quello che sarebbe stato il suo settantaquattresimo compleanno, l’8 Gennaio arriverà su Parlophone/ISO Records un singolo in 7″, in edizione limitata a 8147 copie di cui 1000 in vinile color crema, contenente due cover inedite incise da David Bowie: Mother di John Lennon (prodotta da Tony Visconti per un tributo a Lennon mai pubblicato) e Tryin’ To Get To Heaven di Bob Dylan (registrata durante le session di “LiveAndWell.com”).