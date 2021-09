David Bowie: in arrivo un nuovo box set e il disco “perduto” Toy

Photo Credit: Frank Ockenfels

Nel 2001 David Bowie avrebbe voluto pubblicare un nuovo album comprendente pezzi rimasti nei suoi archivi e risalenti al periodo 1964-1971. Quel disco avrebbe dovuto intitolarsi Toy ma non ha poi visto mai la luce. Fino ad ora, dato che l’album è stato ultimato e uscirà il 26 Novembre all’interno di “David Bowie 5: Brilliant Adventure”, nuovo box set contenente materiale del periodo 1992-2001, e poi il 7 Gennaio come “Toy:Box”, una versione estesa con versioni e missaggi alternativi e b-side. A questo link trovate un po’ di dettagli sul materiale in arrivo, mentre qui in basso è già possibile ascoltare una prima anticipazione, la radio edit di You’ve Got A Habit Of Leaving: