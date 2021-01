Come annunciato il mese scorso oggi in occasione di quello che sarebbe stato il suo settantaquattresimo compleanno, è arrivato in streaming un doppio singolo di David Bowie, le cover di Mother di John Lennon e Tryin’ To Get To Heaven di Bob Dylan (l’edizione fisica sarà un singolo in 7″, in edizione limitata a 8147 copie di cui 1000 in vinile color crema). Potete ascoltarle entrambe qui in basso da Spotify e YouTube: