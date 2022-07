Dead Cross – Reign Of Error [VIDEO]

Photo Credit: Becky DiGiglio

A distanza di ben cinque anni dal loro primo omonimo album, i Dead Cross di Mike Patton, Dave Lombardo, Justin Pearson e Michael Crain torneranno il 14 Ottobre su Ipecac con II, il loro nuovo lavoro in studio. Il primo estratto è il video di Reign Of Error, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Love Without Love

02 Animal Espionage

03 Heart Reformer

04 Strong And Wrong

05 Ants And Dragons

06 Nightclub Canary

07 Christian Missile Crisis

08 Reign Of Error

09 Imposter Syndrome