Deafheaven – The Gnashing

Photo Credit: Robin Laananen

Fermi a “Ordinary Corrupt Human Love” del 2018 (qui la nostra recensione), i Deafheaven torneranno il 20 Agosto su Sargent House con il nuovo album Infinite Granite, prodotto da Justin Meldal-Johnsen. Dopo Great Mass Of Color (che trovate qui), oggi è arrivato anche l’ascolto di The Gnashing, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: