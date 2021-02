Death From Above 1979 – One + One

Photo Credit: Norman Wong

A quattro anni da “Outrage! Is Now” del 2017, il 26 Marzo torneranno i Death From Above 1979 con un nuovo lavoro in studio. Il disco si intitolerà Is 4 Lovers, uscirà per Everything Eleven ed è anticipato dal videoclip del primo estratto One + One, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Modern Guy

02 One + One

03 Free Animal

04 N.Y.C. Power Elite Part I

05 N.Y.C. Power Elite Part II

06 Totally Wiped Out

07 Glass Homes

08 Love Letter

09 Mean Streets

10 No War