Photo Credit: Tamar Levine

Usciti lo scorso anno con l’ottimo “Ohms” (qui la nostra recensione), i Deftones hanno annunciato le date del loro tour estivo (che negli Stati Uniti li vedrà in giro insieme ai Gojira) e in concomitanza hanno anche diffuso un nuovo videoclip estratto dal disco, quello di Ceremony, per la regia di Leigh Whannell. Eccolo qui in basso: