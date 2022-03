Photo Credit: Nicolas Bragg

Fermo a “Have We Met” del 2020, Dan Bejar aka Destroyer tornerà il 25 Marzo su Merge con un nuovo lavoro in studio, intitolato Labyrinthitis. Dopo Tintoretto, It’s For You (che trovate qui) ed Eat The Wine, Drink The Bread (che trovate qui), oggi per anticipare il disco è arrivato anche il video di June. Eccolo: