Photo Credit: Nicolas Bragg

Fermo a “Have We Met” del 2020, Dan Bejar aka Destroyer tornerà il 25 Marzo su Merge con un nuovo lavoro in studio, intitolato Labyrinthitis. Insieme all’annuncio del disco è arrivato anche il video del primo estratto Tintoretto, It’s For You, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 It’s In Your Heart Now

02 Suffer

03 June

04 All My Press Dresses

05 Tintoretto, It’s For You

06 Labyrinthitis

07 Eat The Wine, Drink The Bread

08 It Takes A Thief

09 The States

10 The Last Song