Dinosaur Jr. – Garden [VIDEO]

Photo Credit: Goodfellas / Cara Totman

A cinque anni dal precedente “Give A Glimpse Of What Yer Not” del 2016, il 23 Aprile torneranno i Dinosaur Jr. con il loro nuovo lavoro in studio. Il disco, che si intitolerà Sweep It Into Space ed è stato co-prodotto da Kurt Vile, uscirà per Jagjaguwar ed è già stato anticipato dall’ascolto del primo estratto I Ran Away (che trovate qui), cui si è aggiunto oggi anche Garden, pezzo scritto da Lou Barlow che ne ha diretto il videoclip insieme alla moglie Adelle. Eccolo: