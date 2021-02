Dinosaur Jr. – I Ran Away [AUDIO]

Photo Credit: Goodfellas / Cara Totman

A cinque anni dal precedente “Give A Glimpse Of What Yer Not” del 2016, il 23 Aprile torneranno i Dinosaur Jr. con il loro nuovo lavoro in studio. Il disco, che si intitolerà Sweep It Into Space ed è stato co-prodotto da Kurt Vile, uscirà per Jagjaguwar ed è anticipato oggi dall’ascolto del primo estratto I Ran Away, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme a tracklist e copertina dell’album:

01 I Ain’t

02 I Met The Stones

03 To Be Waiting

04 I Ran Away

05 Garden

06 Hide Another Round

07 And Me

08 I Expect It Always

09 Take It Back

10 N Say

11 Walking To You

12 You Wonder