Photo Credit: Goodfellas / Cara Totman

A cinque anni dal precedente “Give A Glimpse Of What Yer Not” del 2016, questo venerdì torneranno i Dinosaur Jr. con il loro nuovo lavoro in studio, Sweep It Into Space. Dopo I Ran Away (che trovate qui) e Garden (che trovate qui), l’ultima anticipazione estratta è il video di Take It Back. Eccolo: