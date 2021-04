Photo Credit: Horacio Bolz

Usciti nel mese di Febbraio con il nuovo album “Glowing In The Dark” (qui la nostra recensione), i Django Django hanno annunciato le date del relativo tour a supporto, che toccherà anche l’Italia, a Novembre, per un unico appuntamento. Ecco i dettagli della data:

16 NOVEMBRE 2021 @ MAGAZZINI GENERALI, MILANO

Prevendite dal 23 Aprile alle 10:00 solo su DICE: https://link.dice.fm/TN44j965zfb