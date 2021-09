Photo Credit: Mark Maryanovich

I Dream Theater usciranno il 22 Ottobre su InsideOut Music con “A View From The Top Of The World”, il loro nuovo lavoro in studio. Il tour a supporto del disco arriverà in Italia a Maggio 2022 per tre date, ecco i dettagli:

6 MAGGIO 2022 @ PALAZZO DELLO SPORT, ROMA

7 MAGGIO 2022 @ MEDIOLANUM FORUM, MILANO

8 MAGGIO 2022 @ KIOENE ARENA, PADOVA

Info biglietti, prevendita e vip pack qui: http://www.vertigo.co.it/it/dream-theater