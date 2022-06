Dry Cleaning – Don’t Press Me [VIDEO]

Photo Credit: Steve Gullick

Il loro “New Long Leg” è stato uno dei migliori esordi dello scorso anno (qui la nostra recensione), ma adesso i Dry Cleaning sono pronti a tornare con il loro secondo lavoro in studio, Stumpwork, in uscita il 21 Ottobre e prodotto ancora una volta da John Parish. Qui in basso il video del primo estratto Don’t Press Me e la tracklist del disco:

01 Anna Calls From The Arctic

02 Kwenchy Kups

03 Gary Ashby

04 Driver’s Story

05 Hot Penny Day

06 Stumpwork

07 No Decent Shoes For Rain

08 Don’t Press Me

09 Conservative Hell

10 Liberty Log

11 Icebergs