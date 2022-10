Dry Cleaning – No Decent Shoes For Rain [VIDEO]

Photo Credit: Steve Gullick

Il loro “New Long Leg” è stato uno dei migliori esordi dello scorso anno (qui la nostra recensione), ma adesso i Dry Cleaning sono pronti a tornare con il loro secondo lavoro in studio, Stumpwork, in uscita il 21 Ottobre e prodotto ancora una volta da John Parish. Dopo Don’t Press Me (che trovate qui), Anna Calls From The Arctic (che trovate qui) e Gary Ashby (che trovate qui), il quarto estratto è il video di No Decent Shoes For Rain. Eccolo: