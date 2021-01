È venuto a mancare a quarantuno anni Alexi Laiho, storico leader dei finlandesi Children Of Bodom. Da quanto si apprende, la morte risalirebbe alla scorsa settimana e sarebbe conseguenza di non meglio specificati problemi di salute che lo affliggevano da tempo. Laiho era da poco impegnato con i Bodom After Midnight, la sua nuova band nata dopo lo scioglimento dei Children Of Bodom.