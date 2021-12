Photo Credit: Pete Weiss

Da anni alle prese con un cancro, è morto all’età di sessantasei anni Bill Conway, ex batterista dei Morphine e poi anche collaboratore dei Vapors Of Morphine, band nata su iniziativa dell’ex sassofonista Dana Colley. A dare la notizia della scomparsa di Conway sono stati proprio i Vapors Of Morphine tramite i loro canali social.