A ottant’anni da poco compiuti è scomparso Charlie Watts, leggendario batterista dei Rolling Stones con cui ha segnato alcune delle pagine più importanti della storia della musica. Come riportato nel comunicato diffuso dalla band, Watts è morto oggi in un ospedale di Londra circondato dai suoi familiari. Solo qualche settimana fa gli Stones avevano annunciato che Watts non avrebbe preso parte al tour americano della band.