Storico bassista e fondatore degli ZZ Top, una della formazioni più longeve della storia del rock, è morto all’età di 72 anni Joseph Michael Hill, noto a tutti come Dusty Hill. Come scritto nel comunicato diffuso sui social della band (lo trovate qui in basso, firmato da Billy Gibbons e Frank Beard), Hill sarebbe morto nel sonno nella sua casa di Houston.