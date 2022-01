Eddie Vedder ha svelato la tracklist del suo nuovo lavoro solista

Photo Credit: Danny Clinch

Uscirà l’11 Febbraio su Seattle Surf/Republic Earthling, il nuovo lavoro in studio da solista di Eddie Vedder che adesso ha anche diffuso la tracklist con il video su YouTube che trovate qui in basso. Dall’album abbiamo già ascoltato Long Way (che trovate qui) e The Haves (che trovate qui), in attesa che questo venerdì arrivi anche l’ascolto di Brother The Cloud.

01 Long Way

02 Power Of Right

03 Brother The Cloud

04 Fallout Today

05 The Dark

06 The Haves

07 Good And Evil

08 Rose Of Jericho

09 Try

10 Picture

11 Mrs. Mills

12 On My Way