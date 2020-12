Eddie Vedder: in ascolto un EP di sei tracce

Nel mese di Novembre Eddie Vedder aveva diffuso due nuove (o quasi) tracce, Matter Of Time e Say Hi. Oggi il suo regalo di Natale per i fan è un EP, intitolato come il primo dei due brani citati, che ne comprende altri quattro, le versioni “acoustic at home” di Just Breathe, Future Days e Porch dei Pearl Jam e la cover della Growin’ Up di Bruce Springsteen (già proposta dal vivo in passato). Ecco qui in basso l’ascolto dell’EP da Spotify: