Eddie Vedder – Long Way [AUDIO]

Photo Credit: Danny Clinch

Ci sarà un nuovo lavoro solista di Eddie Vedder, il primo da “Ukulele Songs” del 2011 (ma nel mezzo, lo sappiamo, Vedder ha fatto una marea di altra roba). Il disco si intitolerà Earthling, non ha ancora una data d’uscita ufficiale ma arriverà su Seattle Surf/Republic ed è anticipato adesso dal primo estratto Long Way, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube (il singolo sarà pubblicato anche come 7″, il pre-order è già attivo a questo link):