Photo Credit: Danny Clinch

Uscirà l’11 Febbraio su Seattle Surf/Republic Earthling, il nuovo lavoro in studio da solista di Eddie Vedder. Il frontman dei Pearl Jam aveva già diffuso a inizio Settembre il primo estratto Long Way (che trovate qui), cui si è aggiunto oggi anche l’ascolto di The Haves. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):